رئيس الحكومة يدشّن طريق كومسبان-سماقولي الاستراتيجي ويؤكد المضي قدماً في تعزيز البنية التحتية لكوردستان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الخدمية وتطوير شبكة الطرق الاستراتيجية في إقليم كوردستان، دشّن رئيس الحكومة مسرور بارزاني، اليوم الأحد 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، مشروع طريق كومسبان-سماقولي المزدوج، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها عدد من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة.

ويمتد الطريق الاستراتيجي الجديد بطول 22 كيلومتراً، وبلغت تكلفته الإجمالية 210 مليارات دينار، وقد أُنجز بالكامل خلال فترة زمنية قياسية مدتها عام واحد.

وفي كلمة له خلال المراسم، أشار رئيس الحكومة إلى أن مسيرة التنمية والبناء في الإقليم مستمرة ولم تتوقف، مؤكداً أن الحكومة واجهت العديد من الأزمات والعقبات، إلا أن الإرادة الصلبة والإخلاص الوطني مكّنا الإقليم من مواصلة إنجاز المشاريع الخدمية.

ونوه رئيس الحكومة بجهود الشركة المنفذة، مجموعة (هيمن كروب)، مشيداً بقدرتها على إنجاز المشروع الحيوي بأفضل المواصفات وفي وقت قياسي. واعتبر هذا الإنجاز إيفاءً بعهد آخر قُطع للمواطنين، ودليلاً على قدرة الكوادر المحلية على تنفيذ المشاريع الكبرى.

وأوضح أن هذا الطريق، الذي يمثل جزءاً من مشروع أوسع، سيسهم بشكل كبير في ربط محافظة أربيل بمحافظة السليمانية وإدارة رابرين المستقلة، مروراً بسد كومسبان، مبيناً أن من شأن المشروع تسهيل حركة النقل والتجارة، فضلاً عن دوره في تقليل نسب الحوادث المرورية.

وبعد أن لفت إلى الانخفاض الملحوظ في حوادث المرور بالتزامن مع ثورة تشييد الطرق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة التزام المواطنين الكامل بإرشادات السلامة المرورية الصادرة عن وزارة الداخلية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كما جدد الدعوة إلى ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على نظافة وبيئة كوردستان، معتبراً إياها واجباً وطنياً. وأكد على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يلوث البيئة.

واختتم رئيس الحكومة كلمته بالإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج ضمن خطة رئيسية متكاملة لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية مهمة، مؤكداً وجود العديد من الخطط والمشاريع الأخرى قيد التنفيذ لتطوير قطاع السياحة في عموم الإقليم، بما يعود بالنفع الاقتصادي على المواطنين والزوار، ويسهم في تحقيق المزيد من الازدهار لكوردستان.