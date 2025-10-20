انتخاب أكاديمي كوردي سكرتيراً لمنظمة تضامن الشعوب الفريقية الاسيوية

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- عقدت منظمة تضامن الشعوب الفريقية الاسيوية AAPSO مؤتمرها العام الثاني عشر يوم الأحد الموافق 19 تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة المصرية القاهرة. وخلال جلسات المؤتمر، تم انتخاب السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيسًا للمنظمة.

كما تم انتخاب البروفيسور محمد إحسان، الأكاديمي الكوردي العراقي، سكرتيرًا عامًا للمنظمة.

ويُعد البروفيسور إحسان أكاديميًا عالميًا وخبيرًا في شؤون الإبادة الجماعية، وسبق أن شغل منصب وزير في عدة حكومات ضمن إقليم كردستان العراق.

ويُعرف دوليًا بخبرته العميقة في توثيق الفظائع الجماعية من الناحية الجنائية، إضافة إلى اختصاصه في القانون الدولي، وإعادة الإعمار بعد النزاعات، والعدالة الانتقالية.

ويحمل البروفيسور إحسان ثلاث شهادات دكتوراه في القانون الدولي، والعلوم السياسية، والدين المقارن، وسبق له أن شغل مناصب أكاديمية في جامعات مرموقة في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.

وهو حالياً زميل أبحاث أول في كلية king’s لندن، وأستاذ زائر أول في جامعة ييل، الامريكيه وأستاذ شرف كبير في جامعة إكستر البريطانية. كما يُعد باحثًا غزير الإنتاج ومساهمًا دائمًا في وسائل الإعلام العالمية، ويجلب معه عقودًا من الخبرة في تقاطعات الحوكمة والدبلوماسية وحقوق الإنسان. ومن المتوقع أن يُسهم تعيينه في تعزيز القدرات الاستراتيجية للمنظمة في مجالات العدالة الدولية والتضامن بين الشعوب.

كما تم تعيين الدكتور جاسم الحلفي، الأكاديمي العراقي البارز والناشط في المجتمع المدني والإصلاح الديمقراطي، نائبًا لرئيس المنظمة.