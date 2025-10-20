تنفيذ مشروع كهرباء مهم في السليمانية بتكلفة تزيد عن 185 مليون دينار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية اليوم الاثنين، 20 تشرين الأول 2025، عن تنفيذ مشروع خدمي جديد في مجال الكهرباء، تبلغ كلفته أكثر من 185 مليون دينار. وقد تم تمويل المشروع من عائدات نسبة 8% من مديرية توزيع كهرباء السليمانية – شرق، ويشمل منطقتين مهمتين.

وأوضحت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية تفاصيل المشروع، مشيرةً إلى أنه يتضمن إيصال شبكة الكهرباء وإنشاء محطة تحويل (محاوِلة) لقرية التابعة لناحية چوارتا، بالإضافة إلى مدّ خط كهرباء وإنشاء محطتين للتحويل في مجمع "قڕگەی 2".

كما تم الإعلان أن الميزانية المخصصة للمشروع تبلغ 185 مليوناً و201 ألف دينار، ويشرف على تنفيذه قسم توزيع كهرباء السليمانية – شرق، بينما تتولى شركة "بەرکێوە" تنفيذ المشروع الذي من المقرر إنجازه خلال مدة 90 يوماً.