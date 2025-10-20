مشروع استراتيجي جديد في سيدكان بتكلفة 378 مليون دينار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 20 تشرين الأول 2025، عن تنفيذ مشروع مياه شرب جديد في قرية نزاري التابعة لقضاء سيدكان في إدارة سوران شمال العاصمة أربيل، بكلفة مالية بلغت (378,770,000) دينار، ضمن موازنة الوزارة.

وجاء في بيان الوزارة أن المشروع يُعد من المشاريع الخدمية المهمة لسكان المنطقة، إذ سيوفر المياه الصالحة للشرب لأكثر من (200) عائلة تستفيد من خدماته.

وأضاف البيان، أن الأعمال في المشروع تتواصل بوتيرة جيدة، وقد تم إنجاز أكثر من (40%) من مراحل العمل، والتي تشمل نصب أنابيب من نوع "أسيلين"، وإنشاء خزان مياه رئيسي، إضافة إلى تمديد الشبكات وتوزيعها على منازل الأهالي في المنطقة.