صادرات نفط كوردستان تتجاوز الـ 200 ألف برميل يوميا

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- بلغ تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان نحو 205 آلاف برميل يوميًا، فيما تم حتى الآن تسويق أربعة ملايين برميل من النفط.

ووفقًا للمعلومات التي حصل عليها موقع كوردستان24، فإن حقول النفط في إقليم كوردستان تصدّر يوميًا ما بين 200 إلى 205 آلاف برميل من النفط الخام عبر خط أنبوب التصدير إلى ميناء جيهان، ويتم تسويق الإنتاج من خلال شركة سومو العراقية وبحضور ممثل عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم.

ومنذ استئناف عملية تصدير نفط إقليم كوردستان إلى ميناء جيهان، تم تسويق نحو أربعة ملايين برميل من النفط عبر الميناء، فيما تحوَّلت عائداته مباشرة إلى الحكومة الاتحادية.

ووفقًا للمصادر، رغم الاتفاق الثلاثي بين الأطراف المعنية، إلا أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بعد بتنفيذ الاتفاق، إذ لم تصرف المستحقات المالية للشركات المنتجة للنفط. ومن المقرر أنه بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة (الدورة السادسة)، ستُستأنف المفاوضات بين وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم ووزارة النفط الاتحادية لإيجاد حل نهائي لهذه الأزمة.

يُذكر أنه بعد توقف دام عامين وستة أشهر، توصلت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية وممثلو شركات الإنتاج النفطي إلى اتفاق ثلاثي لاستئناف تصدير نفط الإقليم. وقد بدأت عملية التصدير رسميًا في الساعة السابعة من صباح يوم السبت، 27 أيلول/سبتمبر 2025، بكمية أولية بلغت 190 ألف برميل يوميًا عبر أنبوب كركوك – جيهان.