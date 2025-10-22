بحضور محلي ودولي.. منتدى في أربيل يستعرض تنفيذ التوصيات الدولية في التشكيلة الوزارية التاسعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر عقد منتدى لعرض نتائج تنفيذ التوصيات الدولية في التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وفقاً لخطة حكومة الإقليم لحقوق الإنسان، وذلك يوم غدٍ الخميس 23 أكتوبر 2025 في مدينة أربيل.

وسيشهد المنتدى حضور مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بالإضافة إلى الوكالات الدولية، والشخصيات السياسية البارزة، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين.

وحول عقد هذا المنتدى صرح الدكتور ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية، قائلاً: بالتوازي مع الخطة الوطنية الاتحادية، تمت المصادقة على خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 15/9/2021وقد تم تكليف مكتب منسق التوصيات الدولية على مستوى الإقليم لترسيخ محتوى الخطة بالتنسيق مع كافة دوائر ومؤسسات الحكومة، وبالتشاور مع مجلس القضاء والسلطة التشريعية والهيئات المستقلة والبعثات الأجنبية والمنظمات وبعثة اليونامي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وأشار زيباري إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المنتدى يتمثل في عرض أحدث الإحصائيات والبيانات، والتقدم المحرز والتحديات التي واجهت تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان على مدى السنوات الأربع الماضية، وكذلك مستوى تنفيذ التوصيات الموجهة إلى الإقليم.

وأضاف منسق التوصيات الدولية: سيتم في هذا المنتدى أيضاً تحليل ومناقشة التوصيات التي وجهت إلى العراق في الدورة (48) للاستعراض الدوري الشامل في بداية هذا العام في مجلس حقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة، والتي بلغت (264) توصية في مجالات مختلفة، مقدمة من قبل (96) دولة، والتي تشكل جزءاً رئيسياً من تنفيذ التوصيات في كلتا الخطتين الوطنية والإقليمية.

وأشار أيضاً إلى أنه سيتم في هذا المنتدى تسليط الضوء على أداء المؤسسات وسيادة القانون، والإصلاح المؤسسي، وتقييم السياسات المتعلقة بحماية الحريات الفردية، والمساواة في المعاملة، ومكافحة التمييز، والإجراءات الأمنية، والوصول إلى العدالة، والوصول إلى الخدمات الأساسية.