المفوضية تعلن إرسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إرسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب تلقته كوردستان24، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أرسلت النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".

وجاء ذلك بعد أسابيع من الانتخابات النيابية التي جرت في 11 تشرين الثاني 2025، وبعد استكمال المفوضية لعمليات التدقيق والفرز ومراجعة الطعون التي قُدمت من قبل الكيانات السياسية أمام الهيئة القضائية للانتخابات.

إرسال النتائج إلى المحكمة الاتحادية يجسد المرحلة النهائية والإلزامية، حيث تكتسب النتائج الصفة القطعية بمجرد مصادقة المحكمة عليها، مما يمهد الطريق أمام تشكيل البرلمان الجديد والمضي في الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة.

