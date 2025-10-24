الموفد الاقتصادي لبوتين يعلن وصوله إلى الولايات المتحدة لإجراء مباحثات

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن كبير المفاوضين الاقتصاديين في روسيا كيريل دميترييف، اليوم الجمعة، أنه وصل إلى الولايات المتحدة، بعد يومين من عقوبات شاملة فرضتها واشنطن على أكبر شركتين روسيتين للنفط.

وتأتي الزيارة في ظل تزايد الإحباط الأمريكي تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورفضه الموافقة على وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات.

وفي وقت سابق من الأسبوع، ألغى الرئيس دونالد ترامب محادثات مقررة مع بوتين في بودابست، قائلاً إنه لا يريد اجتماعاً "بلا جدوى".

وكتب دميترييف على منصة إكس "وصلت إلى الولايات المتحدة لمواصلة الحوار الأمريكي-الروسي -- زيارة مقررة منذ فترة طويلة بناء على دعوة من الجانب الأمريكي".

وقال المبعوث لوكالات الأنباء الروسية إنه سينقل موقف روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا خلال لقاءات مع مسؤولين في إدارة ترامب.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عنه قوله إن "أوكرانيا، للأسف، تعطل الحوار الضروري، وتفعل ذلك مجدداً بناء على طلب البريطانيين، وبناء على طلب الأوروبيين، الذين يريدون استمرار النزاع".

رفضت روسيا باستمرار الدعوات إلى وقف إطلاق النار.

وتعليقاً على الحزمة الأخيرة من العقوبات، قال دميترييف، وهو مصرفي سابق في غولدمان ساكس وخريج جامعة ستانفورد، إنها ستأتي بنتائج عكسية على الولايات المتحدة من خلال رفع أسعار البنزين للأمريكيين العاديين.

وأضاف أن "إمكانات التعاون الاقتصادي مع روسيا لا تزال قائمة، ولكن فقط إذا تم التعامل مع مصالح روسيا باحترام".

وتستهدف العقوبات الأمريكية الأخيرة شركتي "روسنفت" و"لوك أويل"، وهما شركتان مسؤولتان عن أكثر من نصف إنتاج روسيا من النفط، وترمي إلى إجبار روسيا على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

المصدر: فرانس برس