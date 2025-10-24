الولايات المتحدة تعيّن دبلوماسياً للإشراف على وقف النار في غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عيّنت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، دبلوماسياً مسؤولاً مدنياً للإشراف على هيئة مكلفة مراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل سعيها لوضع حدّ نهائي للحرب.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن الدبلوماسي ستيفن فيغن سينضم إلى الجنرال باتريك فرانك، المسؤول العسكري المكلف السهر على تنفيذ وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس.

وأنشئ مركز التنسيق المدني العسكري، وهو هيئة مراقبة الهدنة التي تشرف عليها الولايات المتحدة، هذا الأسبوع في كريات غات في جنوب غرب إسرائيل، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار ورصد أي انتهاكات له.

ومن المقرر أيضاً أن تشرف الهيئة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وأرسلت الولايات المتحدة نحو 200 من عسكرييها إلى كريات غات، حيث يتمركزون في مستودع مستأجر ويعملون جنباً إلى جنب مع قوات إسرائيلية ودول أوروبية، وممثلين للإمارات والأردن، بالإضافة إلى موظفين من الأمم المتحدة وعاملين في المجال الإنساني.

وزار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجمعة المركز الواقع على مقربة من غزة، ووصفه بأنه مشروع "تاريخي".

وقال روبيو "سيكون هناك مد وجزر وتقلبات، ولكن أعتقد أن لدينا العديد من الأسباب التي تجعلنا متفائلين بشكل معقول بشأن التقدم الذي تم إحرازه".

ويشغل ستيفن فيغن منصب السفير الأمريكي في اليمن منذ عام 2022، حيث أدار العلاقات خلال فترة مضطربة عندما قصفت الولايات المتحدة الحوثيين الذين أطلقوا صواريخ ومسيّرات على إسرائيل تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

كما شغل أعلى منصب دبلوماسي أمريكي في بغداد لمدة ثلاثة أشهر حتى وقت قريب، بينما ظل سفيراً للولايات المتحدة في اليمن، وهو منصب يجعله مستقراً بشكل أساسي في السعودية.