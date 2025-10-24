تركيا تعيّن "نوح يلماز" سفيراً لها لدى سوريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- عيّنت الحكومة التركية، نوح يلماز، نائب وزير الخارجية، سفيراً لأنقرة في سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية، للأناضول، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية هاكان فيدان، أبلغ يلماز بمنصبه الجديد سفيراً لتركيا لدى دمشق.

كما جرى تعيين المديرة العامة للعلاقات الثنائية (أمريكا اللاتينية) في الوزارة السفيرة يابراق بلقان، ممثلة دائمة لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وتم تعيين الممثل الدائم الحالي لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي السفير فاروق قايماقجي، سفيراً للبلاد لدى لوكسمبورغ، والمديرة العامة للعلاقات الثنائية (غرب ووسط إفريقيا) السفيرة شبنام جينك، ممثلة دائمة لتركيا لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

أما المديرة العامة للترويج الخارجي والشؤون الثقافية السفيرة آيدا أونلو، فتم تعيينها سفيرة لدى بودغوريتسا (الجبل الأسود)، فيما جرى تعيين نائبة المدير العام لجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ السفيرة بيلغين أوزكان، سفير في بورت مورسبي (بابوا غينيا الجديدة).

المصدر: الأناضول