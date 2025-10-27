حالة الطقس في إقليم كوردستان والعراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غدٍ الثلاثاء في جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق، كالتالي: دهوك (28-15)، أربيل (29-14)، السليمانية (28-12)، كركوك (30-20)، نينوى (30-18)، صلاح الدين (32-22)، ديالى (33-16)، الأنبار (31-16)، بغداد (33-18)، بابل (34-22)، كربلاء المقدسة (34-22)، واسط (35-19)، الديوانية (34-21)، النجف الأشرف (35-22)، المثنى (35-21)، ذي قار (36-21)، ميسان (36-22)، والبصرة (35-15)".

وأضاف البيان، أن "يوم الأربعاء سيكون الطقس غائماً جزئياً ويكون أحياناً غائماً بعد الظهر في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "الخميس القادم سيكون الطقس صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ونوه إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائماً في المنطقتين الوسطى والجنوبية وصحواً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".