30 ألف موظف.. أمازون تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- تستعد شركة "أمازون" للإعلان عن تسريحات شاملة للوظائف بدءاً من اليوم الثلاثاء.

وستمثل الخطة أكبر عملية تسريح للقوى العاملة في "أمازون" في تاريخ الشركة، وستشمل جميع أعمالها تقريباً، وتخطط الشركة لتسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف من موظفيها في جميع أنحاء الشركة.

وتعد أمازون ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 1.54 مليون موظف حول العالم بنهاية الربع الثاني، ويتألف هذا الرقم بشكل أساسي من القوى العاملة في المستودعات، حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي 350 ألف موظف.

ونفذت "أمازون" عمليات تسريح متجددة في جميع أنحاء الشركة منذ عام 2022، مما أدى إلى تسريح أكثر من 27 ألف موظف، واستمرت عمليات تسريح الوظائف هذا العام، وإن كان على نطاق أصغر، وتعرضت أقسام الحوسبة السحابية والمتاجر والاتصالات والأجهزة في أمازون لعمليات تسريح في الأشهر الأخيرة.

وتعد عمليات التسريح هذه جزءاً من حملة أوسع لخفض التكاليف شنها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، والتي بدأت خلال جائحة كوفيد-19. كما سعى جاسي إلى تبسيط هيكل أمازون المؤسسي من خلال تقليل عدد المديرين بهدف "إزالة الطبقات وتبسيط هيكلها الإداري".

المصدر.. وكالات