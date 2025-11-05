رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي حجر الأساس لمشروع مسار الحياة "كورنيش ژیان"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- يرسي رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، حجر الأساس لمشروع كورنيش "ژیان" (مسار الحياة).

المشروع يتكون من ثلاث بحيرات ويمتد حول مدينة أربيل، وقد تم تصميمه من قبل مهندسين محليين ومستشارين إيطاليين، وسيمنح مدينة أربيل مظهراً جميلاً وينقلها إلى مرحلة جديدة.

عرض المشروع يتراوح بين 15 إلى 25 متراً، وعمقه خمسة أمتار، وسيتم توزيع مياه المشروع عبر مسارين، ويدور بشكل حلقي حول المدينة، ويبدأ من شارع شاويس وسيبردان وصولاً إلى الطريق الرئيسي لكركوك ثم طريق مخمور.