ممداني يؤكد أن فوزه برئاسة بلدية نيويورك يظهر الطريق لـ"هزم" ترامب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان منتقدا شرسا لسياسات الشاب المسلم الاشتراكي الديموقراطي.

وقال ممداني، أول مسلم يتولى رئاسة بلدية أكبر مدينة في الولايات المتحدة، إن فوزه يمثل انتصار "الأمل على الطغيان"، مؤكدا أن "نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي".

ووصف ممداني الذي يتولى منصبه في الأول من كانون الثاني/يناير، دونالد ترامب بـ"المستبد"منددا بسياسة الرئيس المعادية للهجرة والتي شهدت حملات توقيف اتسمت أحيانا بالعنف.

وأكد متوجها مباشرة إلى ترامب أن "نيويورك ستبقى مدينة مهاجرين" مضيفا "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب كيف تهزمه، فهي المدينة التي شهدت صعوده".

وبعدما دعا الرئيس الناخبين اليهود لعدم التصويت لصالح المرشح المناصر للقضية الفلسطينية، أكد ممداني "سنبني بلدية لا تتوانى في مكافحة آفة معاداة السامية، وحيث يعلم أكثر من مليون مسلم أنهم ينتمون إليها".

AFP