بشتيوان صادق: واثقون من دعم جماهير الديمقراطي الكوردستاني ونفتخر بهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- دعا مسؤول مكتب تنظيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، في أربيل، بشتيوان صادق، الناخبين وجماهير الحزب في منطقة مخمور إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع، يوم التصويت، ويصوتوا للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال صادق خلال حملة دعائية للحزب في مخمور، إن "جماهير الحزب هم قوة لا يمكن الاستهانة بها، وهم موضع فخر".

وأضاف: نحن واثقون من دعمكم، الحزب سيحقق نجاحاً كبيراً في هذه المنطقة، وكلما زادت أصوات الحزب زادت ضمانات الديمقراطية والدستور، كما أن الأمن والاستقرار سيعودان إلى المنطقة.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وستُجرى الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي في 11 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

وانطلقت الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على أن تستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

وقبل ذلك بيوم واحد، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أسماء 7,768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً في البرلمان.