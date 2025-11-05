بوتين: روسيا قد تستأنف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تستأنف التجارب النووية إذا قامت واشنطن بذلك، بعد تصريحات نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هذا الصدد.

يندرج تصريح بوتين الصادر أثناء انعقاد مجلس الأمن الروسي في إطار استعراض أكبر قوتين نوويتين في العالم قوتهما بعدما فشل بوتين وترامب في التوصل إلى حل للنزاع في أوكرانيا.

وأمر بوتين وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين والأجهزة الأمنية بـ"جمع المعلومات بشأن هذا الملف" وتقديم "مقترحات مرتبطة بالبداية المحتملة للتحضيرات لإجراء اختبارات للأسلحة النووية".

لم تجر روسيا أي تجربة نووية منذ العام 1990، أي قبل عام على انهيار الاتحاد السوفياتي.

وأفاد ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بأنه أعطى توجيهات للبنتاغون بـ"بدء اختبار أسلحتنا النووية على قدم المساواة" مع روسيا والصين. ولم يتضح إن كان يشير إلى تجارب للرؤوس الحربية النووية أم لا.

تصريح بوتين جاء رداً على اقتراح وزير الدفاع أندري بيلوسوف "بدء التحضيرات فوراً" لإجراء اختبار في أرخبيل نوفايا زملايا في المنطقة القطبية الشمالية، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي.

ولطالما كرر الرئيس الروسي القول إن موسكو ستجري تجربة نووية إذا قامت واشنطن بذلك.

في تشرين الأول/أكتوبر أشرف بوتين على تجربتين لأسلحة ذات قدرات نووية استثنت الرؤوس الحربية النووية.

وسعى ترامب لوضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا منذ عاد إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

لكن المحادثات لم تحرز أي تقدم فيما أبدى الرئيس الأمريكي امتعاضاً متزايداً حيال بوتين الذي رفض بدوره عدة دعوات لوقف إطلاق النار.

باستثناء كوريا الشمالية، لم تجر أي دولة اختباراً لأسلحة ذرية تخلله انفجار نووي في القرن الحادي والعشرين.