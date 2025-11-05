إسرائيل تسلمت جثة رهينة من غزة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان رهينة في غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر بعد عامين من حرب مدمرة اندلعت إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واختُطف خلاله أكثر من 250 شخصاً.

وبموجب الاتفاق، سلمت حماس آخر 20 رهينة محتجزين أحياء إلى إسرائيل مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، وبدأت بإعادة جثامين الرهائن القتلى.

وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن الجثمان الذي سُلم داخل نعش للجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت) "سيُنقل إلى إسرائيل حيث ستقام له مراسم استقبال عسكرية" قبل نقله إلى المعهد الوطني للطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة للتعرف على هويته.

ومن بين جثث الرهائن الـ28، أعادت حماس 21 جثة من دون احتساب الجثمان الذي أُعيد الأربعاء.

واتهمت إسرائيل حماس مراراً بالمماطلة في عملية إعادة الجثامين، فيما تعزو الحركة هذا التأخير إلى وجود جثث عدة تحت الأنقاض في غزة.

المصدر: فرانس برس