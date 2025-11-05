حكومة إقليم كوردستان تعلن صرف رواتب متقاعدي البيشمركة يوم غدٍ الخميس

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تقرر حل مشكلة رواتب الضباط والرتب الرفيعة في قوات البيشمركة، الذين أُحيلوا إلى التقاعد بعد الأول من كانون الثاني/يناير من هذا العام.

وأفاد بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بأن رئيس الحكومة وجّه وزارة المالية بصرف راتب كسلفة من الإيرادات المحلية للمتقاعدين من قوات البيشمركة، يوم غدٍ الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والعمل على حل مشكلاتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي لمعالجة أوضاع الضباط والمتقاعدين من البيشمركة الذين لم تُصرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية.