اقتصاد

حكومة إقليم كوردستان تعلن صرف رواتب متقاعدي البيشمركة يوم غدٍ الخميس

کوردستان حكومة إقليم كوردستان متقاعدي البيشمركة نبض

أربيل (كوردستان 24)- بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، تقرر حل مشكلة رواتب الضباط والرتب الرفيعة في قوات البيشمركة، الذين أُحيلوا إلى التقاعد بعد الأول من كانون الثاني/يناير من هذا العام.

وأفاد بيان صادر عن حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بأن رئيس الحكومة وجّه وزارة المالية بصرف راتب كسلفة من الإيرادات المحلية للمتقاعدين من قوات البيشمركة، يوم غدٍ الخميس 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، والعمل على حل مشكلاتهم في أقرب وقت ممكن.

وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي لمعالجة أوضاع الضباط والمتقاعدين من البيشمركة الذين لم تُصرف رواتبهم من قبل الحكومة الاتحادية.

 
Kurdistan24 ,
