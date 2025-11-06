من أصول سورية والتقيا على تطبيق مواعدة.. من هي راما زوجة زهران ممداني؟

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- خلال خطاب فوزه برئاسة بلدية نيويورك يوم الثلاثاء 4 أكتوبر/تشرين الأول، وجه زهران ممداني تحية إلى زوجته قائلا 'إلى زوجتي الرائعة، راما، حياتي. لا يوجد أحد أود أن يكون بجانبي في هذه اللحظة وفي كل لحظة أكثر منها'. فمن هي رما دواجي، الفنانة السورية الأصل وزوجة عمدة نيويورك المنتخب؟

فور ذكر ممداني لزوجته خلال خطاب فوزه، هتف الجمهور وصرخ بحماس، "ما يعكس الدور المهم الذي لعبته في حملته الانتخابية"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز". على الرغم من أن راما توارت عن الأنظار ولم تدل بأي تصريحات عن الانتخابات طيلة فترة الحملة، إلا أنها ظهرت إلى جانب زوجها في بعض المناسبات، وكانت هذه المرات كفيلة بأن تثير اهتمام الناخبين الأمريكيين.

من هي راما دواجي ؟

ولدت راما، البالغة من العمر 28 عاما، في مدينة هيوستن، من عائلة سورية، ثم انتقلت للعيش في دبي مع عائلتها عندما كانت في التاسعة من عمرها.

درست في جامعة فيرجينيا كومنولث وتخرجت منها في عام 2019 حاصلة على شهادة البكالوريوس في فنون الاتصال، ثم انتقلت إلى نيويورك في عام 2021 لمتابعة مسيرتها الفنية.

وفي عام 2021، التقت راما بزهران ممداني، البالغ من العمر 34 عاما، والذي كان في ذلك الوقت نائبا غير معروف في البرلمان، وذلك عبر تطبيق المواعدة "هينج" (Hinge). وحول لقائهما، صرح ممداني في إحدى مقابلاته الصحفية قائلا "لا يزال هناك أمل في هذه التطبيقات".

كما استكملت راما دراستها، وحصلت في عام 2024 على درجة الماجستير من مدرسة الفنون البصرية في نيويورك. ومنذ ذلك الحين، تعاونت مع عدد من المجلات المرموقة، أبرزها "فوغ" و"نيويورك"، وعملت كذلك مع شركات كبرى مثل "آبل" و"سبوتيفاي".

تتطرق رسوماتها باللون الأبيض إلى قضايا إنسانية وسياسية، وعلى رأسها الحروب التي يشهدها العالم، في قطاع غزة المدمر والسودان ولبنان. على سبيل المثال، تناولت في فنها أزمة المجاعة في غزة، وكذلك ملف الهجرة والتحديات التي تفرضها سياسات ترامب المتشددة.

كما تصور مشاهد من الحياة في الشرق الأوسط، وغالبا ما تنشر أعمالها على منصة "إنستغرام"، حيث اكتسبت قاعدة جماهيرية واسعة، إذ يتابعها حوالي 357 الف شخص. وفي منشور لها في إبريل/نيسان الماضي، قالت "الفن في أوقات الأزمات هو فن ذو أبعاد سياسية. كيف يتم صنع الفن، تمويله، ومشاركته، هو جزء من السياسة".

أما زيجتها من زهران ممداني، فقد تمت في أوغندا، مسقط رأس زهران، في يوليو/تموز من عام 2024، بعد أن أعلن الثنائي خطبتهما في فبراير/شباط من نفس السنة.



المصدر : وكالات