الديمقراطي الكوردستاني يجتمع لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر رفيع المستوى من الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، بعقد اجتماع للمكتب السياسي للحزب، لمناقشة ملف منصب رئيس الجمهورية وعدة مسائل أخرى.

وفقاً للمصدر، الاجتماع سيعقد برئاسة الرئيس مسعود بارزاني، وحضور نائبيه، نيجيرفان بارزاني، ومسرور بارزاني، في بيرمام يوم السبت الموافق 3 كانون الثاني 2026.

الاجتماع سيناقش القضايا التالية:

1. منصب رئيس جمهورية العراق.

2. عملية انتخاب الهيئة الرئاسة للبرلمان العراقي خلال الأيام الماضية.

3. تشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان.

4. تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

5. العلاقات بين أربيل وبغداد.

6. الوضع العام في العراق والمنطقة.

وأضاف المصدر أيضاً، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحزب سيرشح أحداً لمنصب رئيس جمهورية العراق أم لا، وهذه القضية وعدة قضايا أخرى ستتم مناقشتها في الاجتماع.