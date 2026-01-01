مهنئاً العراقيين بـ 2026.. سافايا يحذر "من عاثوا في أرض العراق فساداً" أن وقتهم انتهى

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد مارك سافايا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، عزم الولايات المتحدة العمل مع الحكومة العراقية ضمن الدستور والقانون العراقيين على تأمين مستقبل مشرق للعراق والعراقيين، وتحقيق جملة الأهداف في مقدمتها نهاية "عدم الاستقرار" و"السلاح الفالت".

وقال سافايا مخاطباً العراقيين في منشور على منصة إكس، باللغتين العربية والانكليزية، اليوم الخميس1 كانون الثاني 2026، إن "قوتكم وصمودكم مصدر إلهام للعالم".

واعتبر أن العام الجديد سيحمل فرصاً أفضل، واستقراراً، ومستقبلاً أكثر إشراقاً لجميع العراقيين.

وحدد سافايا 18 أولوية ستعمل عليها الولايات المتحدة مع العراق وضمن "الدستور والقانون" العراقيين.

في هذا الصدد، قال سافايا، إن عام 2026 سيكون عام نهاية: "عدم الاستقرار، السلاح الفالت، الميليشيات، التوترات الداخلية، التدخلات الخارجية، الفساد، نهب ثروات البلاد، التهريب، غسيل الأموال، العقود الوهمية، الاختلاسات، التحايل على القانون، ضعف الخدمات، البطالة، الجهل، الفقر، عدم المساواة، الظلم".

وحذر المبعوث الأميركي "من عاثوا في أرض العراق فساداً" من أن وقتهم "انتهى" وبدأ وقت العراقيين.