إغلاق منفذي "زيت" و"حاج عمران" الدوليين بسبب الثلوج

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت شعبة الإعلام في مديرية أمن المنافذ الحدودية، اليوم الخميس 1 كانون الثاني 2026، عن إغلاق منفذ "زيت" الدولي أمام حركة السياح، حتى إشعار آخر، وذلك بسبب التساقط الكثيف للثلوج وسوء الأحوال الجوية وصعوبة الطرق.

وجاء في البيان أن هذا القرار اتُّخذ بالتنسيق بين إدارة منفذ "زيت" من جانب إقليم كوردستان وإدارة منفذ " دەرەجیک " من الجانب التركي. وأكد البيان توقف حركة مرور المسافرين تماماً في تلك المنطقة نتيجة تجمد الطرق.

وكانت إدارة منفذ "زيت" الدولي قد أعلنت في بيان سابق، يوم الاثنين 29 كانون الأول 2025، منع حركة المرور والسفر عبر الحدود، مشيرةً إلى أن هذا الإغلاق يعود لتردي الأوضاع الجوية وحفاظاً على سلامة المواطنين.

وفي سياق متصل، أعلن منفذ "حاج عمران" الدولي هو الآخر عن إيقاف حركة السفر والعبور بسبب موجة تساقط الثلوج التي تشهدها المنطقة.