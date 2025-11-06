كازاخستان ستنضم إلى الاتفاقات الإبراهيمية بحسب مسؤول أمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ستعلن كازاخستان، اليوم الخميس، انضمامها إلى الاتفاقات الابراهيمية، وهي عملية شهدت في العام 2020 تطبيع العديد من الدول العربية علاقتها مع إسرائيل، وفق ما أفاد مسؤول في البيت الأبيض.

ولم يحدد ما يعنيه ذلك لهذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى والتي، على عكس الدول الموقعة سابقا، تربطها أصلا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأكد هذا المسؤول جزئيا المعلومات التي أوردها موقع أكسيوس الإخباري والتي أفادت بأن كازاخستان تسعى إلى تعميق علاقاتها مع إسرائيل.

وتشارك كازاخستان مساء الخميس إلى جانب دول أخرى في آسيا الوسطى، في قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يعتبر عملية الاتفاقات الإبراهيمية أولوية دبلوماسية.

وقال ترامب الأربعاء "لدينا الكثير من الأشخاص الذين ينضمون الآن إلى الاتفاقات الإبراهيمية ونأمل أن نحظى بموافقة السعودية قريبا جدا".

وهو يمارس أيضا ضغوطا على سوريا التي سيلتقي رئيسها أحمد الشرع الاثنين، للانضمام إلى هذه المبادرة الدبلوماسية.

وفي العام 2020، أدت الاتفاقات الابراهيمية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية هي الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

لكن العديد من الدول رفضت الانضمام إلى هذه الاتفاقات، لا سيما السعودية، وسوريا ولبنان.

وكانت السعودية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن المملكة تراجعت عن ذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة عقب هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتشدد السعودية على أنها لا تستطيع تطبيع العلاقات بدون التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وهو احتمال يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ فترة طويلة.

المصدر: فرانس برس