مسرور بارزاني يدعو الشباب إلى تعزيز اهتمامهم بتاريخ وثقافة كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- خلال افتتاحه المعرض التشكيلي (ڕەگ - الجذر) في قلعة أربيل التاريخية، شدد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أهمية حب شباب كوردستان لوطنهم واهتمامهم به بشكل أكبر.

واليوم الخميس 6 تشرين الثاني 2025، قال رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في تصريحٍ لـ كوردستان24، "أرغب في أن يمنح الشباب اهتماماً أكبر لثقافة وتاريخ بلدهم".

وأضاف رئيس الحكومة: "الشباب الذين يولون اهتماماً أكبر لوطنهم، سيكون لهم بلا شك مستقبل واعد".

كما أشار مسرور بارزاني إلى أن الشباب يمكن أن يمثلوا قوة وقدرة لبناء بلد متقدم، مؤكداً على أهمية استمرارهم في هذا المجال، وأن الحكومة ستدعمهم في ذلك.

وضمن دعمه المتواصل للحركة الفنية والثقافية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، المعرض التشكيلي (ڕەگ - الجذر) في قلعة أربيل التاريخية.

ويحتفي المعرض، الذي تنظمه مؤسسة "كوردستان فاونديشن"، بأعمال 21 فناناً تشكيلياً شاباً من مختلف أنحاء إقليم كوردستان.

وتستلهم الأعمال المشاركة موضوعاتها من الجذور العميقة للثقافة الكوردستانية وتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة.

وتجول رئيس الحكومة في أروقة المعرض، مطلعاً على اللوحات الفنية ومبدياً إعجابه بالمواهب الشابة وقدرتها على تجسيد التراث الوطني.