الديوانية تغرق بالنفايات ومواطنون يطالبون بالتدخل العاجل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد محافظة الديوانية تراكماً واسعاً للنفايات في الأزقة والشوارع الرئيسية، نتيجة توقف أعمال إحدى شركات التنظيف بسبب خلافات مالية مع الحكومة المحلية.

ووفقاً لإعلاميين في المحافظة، فإن شركة “خالد شنكي” علّقت عملياتها بعد أكثر من 15 يوماً من عدم تسلّم مستحقاتها المالية، الأمر الذي أدى إلى تكدّس النفايات بشكل لافت.

وتشير وثيقة اطّلعت عليها مؤسسة كوردستان24—من دون إمكانية التحقق من صحتها—إلى أن الشركة وجّهت إنذاراً رسمياً للمحافظة، ملوّحة بوقف العمل ما لم تُصرف مستحقاتها المتأخرة.

وانتشرت خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو وصور على حسابات ناشطين وإعلاميين من الديوانية، تُظهر مشاهد واسعة لانتشار النفايات في الشوارع والأرصفة، وسط مطالبات للحكومة المركزية بالتدخل الفوري وإنهاء الأزمة البيئية المتفاقمة.