اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان يدعو المواطنين للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد اتحاد علماء الدين الإسلامي في كوردستان، اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أن الانتخابات تُعد عملية مهمة لتجديد إدارة البلاد وصون مصالح الشعب.

وقال الاتحاد في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، أن العملية الانتخابية تمثل أمانة ومسؤولية كبيرة يجب أن تُجرى بنزاهة وشفافية ودون أي تحيّز.

وأشار البيان إلى أن قوة مكانة كوردستان ضمن الساحة السياسية العراقية تُساهم في الدفاع عن حقوقها الدستورية والقومية، مؤكداً أن المشاركة الواسعة والفعالة للمواطنين ضمن الإطار الشرعي والقانوني تعد أمراً أساسياً، مع مراعاة مصالح الشعب والوطن وخلق جو من الاستقرار.

وأكد اتحاد علماء الدين الإسلامي أن العملية الانتخابية تشكل واجباً دينياً وقومياً، لا سيما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، داعياً المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فيها.

وأعرب الاتحاد عن أمله في أن تسهم هذه العملية في تعزيز الخير لكوردستان، ودعم السلام والتنمية والوئام داخل البيت الكوردي.

وبمشاركة أكثر من 20 مليون ناخب، ينطلق يوم غد الثلاثاء 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة غلاي، لـ كوردستان24، إن التصويت العام لانتخابات مجلس النواب العراقي سيبدأ يوم غدٍ الثلاثاء 11 تشرين الثاني عند الساعة 07:00 صباحاً، بمشاركة 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً من محافظات العراق وإقليم كوردستان.

وأضافت غلاي أن العملية الانتخابية ستجرى عبر 8,703 مراكز اقتراع و39,285 محطة تصويت موزعة في جميع المناطق.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية أن التصويت سيستمر حتى الساعة 06:00 مساءً من نفس اليوم ولن يتم تمديده بأي شكل من الأشكال، لأن الصناديق الإلكترونية ستُغلق تلقائياً في ذلك الوقت.

ووفقًا للمتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، ستُعلن النتائج الأولية لانتخابات البرلمان العراقي في مؤتمر صحفي بعد 24 ساعة من التصويت العام.