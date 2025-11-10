دفع الكفالة المالية للإفراج عن هانيبال القذافي المسجون في لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- دُفِعت الكفالة المالية إلى القضاء اللبناني تمهيدا للإفراج عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، ما من شأنه أن يسمح بالإفراج عنه بعد نحو 10 سنوات من السجن.

وكان المحقق العدلي في لبنان وافق في 17 تشرين الأول/أكتوبر على إخلاء سبيل هانيبال القذافي (49 عاما) مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، الأمر الذي عارضه محامو القذافي، ليخفّض القضاء اللبناني بعد ذلك الكفالة إلى حوالى 900 ألف دولار.

وكان هانيبال القذافي (49 عاما)، المتزوّج من عارضة أزياء لبنانية، قد أُوقف في كانون الأول/ديسمبر 2015 من قبل السلطات اللبنانية بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا برفقته خلال زيارة لليبيا في 31 آب/أغسطس 1978، حين كان والده يتولى الحكم. وبقي لنحو عشر سنوات من دون محاكمة.

وقال محامي القذافي الفرنسي لوران بايون "دفعت الكفالة هذا الصباح. سيفرج عن هانيبال القذافي أخيرا. بالنسبة اليه هذه نهاية كابوس دام 10 سنوات".

بدوره، أكد مصدر قضائي لبناني مفضلا عدم الكشف عن هويته أن كفالة القذافي قد دفعت، وفق ما نقلته فرانس برس.

وأضاف أن محاميه توجهوا إلى مكان سجنه لاستكمال اجراءات إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه بات حرا لمغادرة لبنان.

ومن المقرر أن يغادر هانيبال القذافي لبنان إلى جهة ستبقى "سرية" بحسب محاميه. ويحمل القذافي جواز سفر ليبيا.

وقال محاميه إن "هانيبال القذافي أوقف تعسفا لمدة عشر سنوات في لبنان لأن القضاء لم يكن مستقلا".

وموسى الصدر رجل دين وزعيم سياسي شيعي لبناني وكان له دور سياسي بارز في السبعينات من القرن العشرين وفُقد أثره أثناء زيارة لليبيا.

ويحمّل زعماء الطائفة الشيعية في لبنان مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه إلى معمر القذافي الذي قُتل عام 2011 خلال الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه، مع ثلاثة من أبنائه. وكان نجله هانيبال لاجئا سياسيا في سوريا قبل استدراجه إلى لبنان وتوقيفه.