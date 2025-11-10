نقابة صحفيي كوردستان توقّع مذكرة تفاهم لدعم دراسة الإعلام الرقمي وتعزيز التأهيل المهني للكوادر الصحفية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ضمن جهودها لتطوير قدرات العاملين في المجال الصحفي ومواكبة التحولات المتسارعة في الإعلام المعاصر، أعلنت نقابة صحفيي كوردستان عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نولج، تتضمن التعاون في مجال التدريب الأكاديمي والميداني وفتح باب دراسة الإعلام الرقمي أمام الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي.

وبموجب الاتفاق، سيحصل أعضاء النقابة والمستفيدون عبرها على خصم بنسبة 75% من رسوم الدراسة، إلى جانب مباحثات جارية لإلغاء شرط المعدل المطلوب للقبول، بهدف تمكين الصحفيين من استكمال دراستهم دون عوائق إدارية.

وقال آزاد حمه‌دأمين، نقيب صحفيي كوردستان، في تصريح لـ كوردستان24 اليوم الاثنين 10 تشرين الثاني 2025:

"هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة النقابة التي تركز على الارتقاء بالخبرات المهنية للصحفيين، وخاصة في مجال الإعلام الرقمي الذي أصبح اليوم جوهر العمل الصحفي. نعمل على إزالة العقبات التي تحول دون مواصلة العاملين في الإعلام لدراساتهم، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة التطورات التقنية."

وأكد حمه‌دأمين أن النقابة ستضع خبراتها الطويلة في التدريب الصحفي في خدمة هذا البرنامج، من خلال تنظيم دورات، وورش عمل، وإشراف مهني مباشر، مضيفاً أن الهدف هو "إعداد صحفي قادر على إنتاج محتوى احترافي، ينسجم مع معايير الإعلام المعاصر ومتطلبات الجمهور".

وأشار إلى أن النقابة تواصل التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل تسهيل قبول الراغبين في دراسة الإعلام الرقمي وإزالة الشروط التي لا تتناسب مع طبيعة العمل الصحفي الميداني، قائلاً:

"نرى أن خبرة الصحفي العملية لا تقل أهمية عن الوثائق الجامعية، ولذلك نعمل على أن يُراعى هذا الجانب في القبول."

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع الإعلام في كوردستان توسعاً في المنصات الرقمية وتزايداً في الطلب على مهارات الإنتاج متعدد الوسائط، الأمر الذي يجعل الاستثمار في التأهيل المهني حاجة أساسية لضمان تطور المشهد الإعلامي وحماية المعايير المهنية.