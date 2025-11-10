حكومة كوردستان تصدر إحصائية لعددٍ من المشاريع الاستراتيجية المنفّذة لتعزيز البنية التحتية

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات التابعة لحكومة إقليم كوردستان، عن إحصائيات عدة مشاريع مهمة في مجال البنى التحتية الاقتصادية والخدمات الرقمية، التي نفذت بهدف تعزيز الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.

وبحسب الأرقام الرسمية، عملت حكومة كوردستان على بناء تسعة سدود جديدة و81 بركة اصطناعية، تلعب دوراً هاماً في تخزين الموارد المائية وتسهيل حركة المرور.

وفي الوقت نفسه، شكّل تنفيذ 3287 مشروعًا للطرق في جميع أنحاء الإقليم جزءًا أساسيًا من خطط الحكومة لتطوير قطاع النقل.

وفي مجال الأمن الغذائي، شيّدت الحكومة 4 صوامع (سايلو)، ونفّذت أكثر من 10 مشاريع لتوفير المياه، بهدف دعم القطاع الزراعي وتوفير مياه الشرب.

كما أولت التشكيلة التاسعة اهتماماً بالقطاع الخاص، ووفّرت بيئة استثمارية مشجّعة، مما أدى إلى إنشاء 34 ألف شركة ومصنع وبيت بلاستيكي.

على صعيد التحول الرقمي ورقمنة الخدمات، نفّذت حكومة كوردستان 50 بوابة ونظامًا رقميًا.

ومن أبرز المشاريع في هذا المجال مشروع "حسابي"، الذي سجّل حتى الآن 900,600 موظف، ويُعد هذا المشروع خطوةً مهمةً نحو الشفافية وتحديث النظام المصرفي في الإقليم.

وفي الـ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان أن نحو 4 ملايين و500 ألف مواطن استفادوا من مشروع "روناكي".

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار هذا المشروع، سيتم تزويد إدارتي سوران وزاخو المستقلتين بالكهرباء على مدار 24 ساعة يومياً، فيما بدأت الاستعدادات لتأمين إمدادات كهرباء مستمرة لمناطق إدارة رابرين.