حبّات الرمّان أم عصيره.. أيهما أفضل للقلب؟

أربيل (كوردستان24)- تتمتّع حبّات الرمّان وعصيره بسمعة قوية كمصادر لمضادات الأكسدة، لكن القيمة الغذائية لكلٍّ منهما ليست نفسها. إليكم نظرة مبسّطة على الفروقات بينهما من حيث الألياف، وقوّة مضادات الأكسدة، وتأثيرهما على صحّة القلب، وفق موقع verywellhealth.

حبّات الرمّان مصدر ممتاز للألياف

حبّات الرمّان تحتوي على كمّية كبيرة من الألياف، بينما عصير الرمّان يخلو منها تقريباً، تماماً كما يحدث مع عصائر الفاكهة الأخرى حيث تُفقد الألياف خلال عملية العصر. تحتوي 100 غرام من حبوب الرمان على نحو 4 غرامات من الألياف، بينما تحتوي الكمية نفسها من عصير الرمان على صفر ألياف.

الحصول على ما يكفي من الألياف مهمّ لصحة الجسم، لأنه يساعد في ضبط مستوى السكر في الدم، ودعم صحّة القلب، وتعزيز صحّة الجهاز الهضمي، وتسهيل حركة الأمعاء، والمساعدة في الحفاظ على وزن صحي. كما أن الألياف قد تُخفّض خطر الإصابة بسرطان القولون.

التوصيات الغذائية تشير إلى أن البالغين يحتاجون بين 22 و34 غراماً من الألياف يومياً، ومعظم الناس لا يصلون لهذا الرقم. لذلك، بينما عصير الرمّان لا يضيف شيئاً لرصيدك اليومي من الألياف، فإن تناول حبّات الرمّان يمكن أن يساعدك في تغطية جزء من احتياجاتك اليومية.

كلاهما غنيّ بمضادات الأكسدة

الرمّان معروف بأنه من أقوى مصادر مضادات الأكسدة، بل يحتوي على كميّة تفوق الشاي الأخضر والنبيذ الأحمر بـ3 مرّات. هذه المركّبات تحارب الجذور الحرّة، أي الجزيئات التي تسبّب تلف الخلايا، ما يخفّف الالتهاب ويبطئ الشيخوخة ويقلّل مخاطر الأمراض.

- عصير الرمّان غنيّ جداً بالبوليفينولات، وهي مضادات أكسدة نباتية قوية. ومن بينها الأنثوسيانين، المسؤول عن اللون الأحمر الداكن للعصير.

- حبّات الرمّان تحتوي على فيتامين C أكثر من العصير، وهو أيضاً مضاد أكسدة مهم، لكنّه واحد فقط من عشرات الأنواع الموجودة في الثمرة.

حتى الآن، الأبحاث التي تقارن بين إجمالي مضادات الأكسدة في العصير والحبّات لا تزال محدودة. ومع ذلك، وبما أن حصّة العصير عادةً تكون أكبر وتحتوي على كمّية أعلى من البوليفينولات، فمن المرجّح أن العصير يقدّم كمّية أكبر من مضادات الأكسدة مقارنةً بالحبّات.

كلاهما مفيد لصحّة القلب

سواء أكنت تتناول حبّات الرمّان أم تشرب عصيره، في الحالتين هناك فوائد واضحة لصحة القلب...

- التخفيف من الالتهاب: مضادات الأكسدة الموجودة في الرمّان تساعد على تهدئة الالتهابات وتحسين مرونة الشرايين.

- دعم ضغط الدم: بعض الدراسات تشير إلى أنّ عصير الرمّان قد يساهم في خفض ضغط الدم، وهو عامل أساسي لتقليل مخاطر السكتة الدماغية وأمراض القلب.

- الحماية من عوامل الخطر: تناول الألياف، الموجودة بكثرة في حبّات الرمّان، يرتبط بانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب، كما يساهم في تقليل خطر السكري والسمنة، وهما من أبرز عوامل الخطر القلبية.

حالياً، لا توجد دراسات تفصل بشكل مباشر أيهما أفضل للقلب؛ الحبّات أم العصير. لكن كلاً منهما يقدّم عناصر غذائية مفيدة، وبالتالي الاثنان يلعبان دوراً إيجابياً في تعزيز صحة القلب.

خلاصة

حبّات الرمّان وعصيره غنيّان بمضادات الأكسدة، ولهما فوائد واضحة لصحة القلب، لكن الحبّات تتفوّق من ناحية محتواها العالي من الألياف.

ورغم أنّ معظم الدراسات المتوفّرة تركز على عصير الرمّان وفوائده، فإنّ الأبحاث التي تقارن مباشرة بين الحبّات والعصير ما زالت محدودة، وبالتالي نحتاج لمزيد من الدراسات لحسم الفروق الدقيقة بينهما في ما يتعلق بمضادات الأكسدة وصحة القلب.










