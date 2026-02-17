خامنئي لترامب: لن تتمكن من القضاء على إيران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اعتبر المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي الثلاثاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية، في وقت بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين البلدين في جنيف.

وقال خامنئي في خطاب في طهران "في واحد من خطاباته الأخيرة، قال الرئيس الأميركي إن أميركا لم تتمكن طوال 47 عاما من القضاء على الجمهورية الإسلامية وأقول لترامب: لن تتمكن أنت أيضا" من هذا الأمر.

وأضاف: "يبدو أن رئيس الولايات المتحدة يكرر دائما القول إن جيش بلاده هو الأقوى في العالم. إن أقوى جيش في العالم قد يتلقى أحيانا صفعة تجعله غير قادر على الوقوف من جديد".

وأكمل المرشد الإيراني: "هم يرددون باستمرار أننا أرسلنا حاملة طائرات باتجاه إيران. حسنًا، حاملة الطائرات بطبيعة الحال وسيلة خطيرة، لكن الأخطر منها هو السلاح القادر على إغراقها إلى قاع البحر".

وبدأ المفاوضون الأميركيون والإيرانيون جولة ثانية من المفاوضات، الثلاثاء في مدينة جنيف السويسرية، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في ظل ضغط عسكري أميركي متواصل.

وأفاد المصدر نفسه بأن "محادثات غير مباشرة بدأت بين إيران والولايات المتحدة، يتبادل فيها الجانبان الرسائل".

ويشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يشاركان في المفاوضات التي تتوسط فيها سلطنة عمان، إلى جانب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.