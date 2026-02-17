تحالف العزم يرفض آلية إدارة بغداد ويدعو إلى تحقيق التوازن الوطني في المناصب العليا

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن تحالف العزم، اليوم الاثنين، رفضه للواقع القائم في إدارة العاصمة بغداد، داعياً إلى مراجعة المسار الإداري بما يضمن تحقيق التوازن الوطني والسياسي في إدارة المدينة.

وذكر التحالف في بيان أن منصبي أمين بغداد ومحافظ بغداد يشغلهما ممثلون عن مكوّن واحد، معتبراً أن ذلك "لا ينسجم مع مبدأ التوازن الوطني والسياسي الذي ينبغي أن تقوم عليه إدارة مدينة تمثل جميع العراقيين بتنوعهم وانتماءاتهم المختلفة".

وأشار البيان إلى أن استمرار هذا الواقع يضعف فرص الشراكة الحقيقية في إدارة الملفات الخدمية والإدارية للعاصمة، ويحدّ من حضور بقية المكونات الوطنية والسياسية والاجتماعية في صناعة القرار، بما لا يلبّي متطلبات العدالة المؤسسية ولا يعزز ثقة المواطنين بأداء مؤسسات الدولة.

ودعا تحالف العزم إلى إعادة النظر في آلية إدارة بغداد، بما يضمن شراكة وتكاملاً بين مختلف القوى الوطنية، ويؤسس لمعالجة عادلة ومنصفة لاحتياجات أبناء العاصمة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز العمل المؤسسي المسؤول.