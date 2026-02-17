الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان تتوقع موجة أمطار خلال الـ48 ساعة القادمة

منذ 17 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة، مشيرة إلى تحول تدريجي في الأجواء من صحوة وغائمة جزئياً إلى غائمة كلياً، مع احتمالية هطول أمطار تشمل مختلف مناطق كوردستان.

وذكرت المديرية أن الأجواء اليوم الثلاثاء ستكون في البداية صحوة إلى غائمة جزئياً، إلا أنها ستتحول في ساعات المساء إلى غائمة كلياً. ومن المتوقع أن تبدأ زخات مطر خفيفة إلى متوسطة ليلة الثلاثاء في حدود إدارة "زاخو"، لتشمل لاحقاً كافة مناطق محافظة دهوك، والمناطق الجبلية في إدارة "راپرين"، والجبال المحيطة بأربيل ومركز المدينة، وصولاً إلى محافظة السليمانية. وتستمر هذه التأثيرات على شكل أمطار خفيفة حتى فجر غدٍ الأربعاء، لتطال المناطق الجنوبية من الإقليم ومنطقة "كرميان".

وأشارت التوقعات إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة كلياً يوم غد الاربعاء، مع هطول أمطار خفيفة ومتقطعة في بعض المناطق الجبلية والحدودية. كما يُتوقع هطول أمطار خفيفة في مركزي محافظتي أربيل والسليمانية خلال ساعات الصباح الباكر، على أن تبدأ الأجواء بالاستقرار التدريجي وتتحول إلى غائمة جزئياً بعد الظهر.

درجات الحرارة العظمى المتوقعة (درجة سيليزية):

المدينة الثلاثاء الأربعاء

أربيل 23 24

پیرمام 20 20

سوران 19 19

حاج عمران 16 16

السليمانية 22 22

جمجمال 24 24

دهوك 21 20

زاخو 21 20

حلبجة 22 22

كرميان 27 28