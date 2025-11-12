إسرائيل تعلن فتح معبر زيكيم شمال غزة لدخول المساعدات الإنسانية

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) الأربعاء فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة لدخول المساعدات الإنسانية.

وجاء في بيان كوغات "وفقا لتوجيه من المستوى السياسي، تم اليوم (الأربعاء) فتح معبر زيكيم لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

ولدى تواصل وكالة فرانس برس مع متحدث باسم كوغات، قال إن المعبر سيبقى مفتوحا بشكل "دائم"، على غرار معبر كرم أبو سالم الذي يدخل منه الجزء الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت كوغات أنه سيتم نقل المساعدات عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد خضوعها لتفتيش أمني دقيق من قبل سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي كان يعتمد على معبر زيكيم للوصول إلى سكان شمال القطاع، إنه لم يتمكن من استلام البضائع منذ إغلاق المعبر في 12 أيلول/سبتمبر.

ويشير العاملون في المجال الإنساني إلى أن إيصال المساعدات إلى غزة معقّد بسبب إجراءات التفتيش الأمنية الإسرائيلية الصارمة وقوائم طويلة من المواد المحظورة.

وبعد دخول المساعدات إلى غزة، سيكون توصيلها إلى وجهتها النهائية صعبا بسبب الطرق المحفوفة بالمخاطر نتيجة أعمال النهب.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير أصدره مؤخرا إن "فتح المعابر المباشرة إلى الشمال أمر حيوي لضمان وصول المساعدات الكافية إلى الناس في أقرب وقت ممكن".

وفي آب/أغسطس، صدر تقرير عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي المدعوم من الأمم المتحدة، استندت إليه الأمم المتحدة لإعلان حالة المجاعة في غزة، وهو ما وصفته كوغات بأنه يستند إلى "بيانات جزئية ومصادر غير موثوقة".

AFP