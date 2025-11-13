مفوضية الانتخابات: الشكاوى الانتخابية محدودة ولا تؤثر على النتائج النهائية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، أن الشكاوى المقدمة بشأن يومي الاقتراع العام والخاص لم تتضمن حتى الآن أي حالة قد تؤثر على النتائج النهائية، موضحةً أن عدد الشكاوى محدود، ولم تُسجل بينها أي شكوى من الدرجة الحمراء.

وذكر رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، القاضي عامر الحسيني، للوكالة الرسمية للأنباء، أن "المفوضية شرعت بتلقي وتصنيف الشكاوى المتعلقة بيوم الاقتراع الخاص، وقد جاءت أعدادها قليلة".

ولفت إلى أن الشكاوى صُنّفت وفق ثلاثة ألوان: "الأصفر: شكاوى بلا أدلة تستوجب الرد، والأخضر: شكاوى تتطلب تحقيقاً إدارياً لكنها لا تؤثر في النتائج، والأحمر: شكاوى قد تؤثر على نتائج الانتخابات".

وأوضح الحسيني أن "تصنيف الشكاوى المتعلقة بالاقتراع الخاص لم يتضمن أي شكوى من اللون الأحمر".

وأشار إلى أن "المفوضية تواصل حالياً تصنيف الشكاوى الخاصة بيوم الاقتراع العام، واليوم هو اليوم الأخير لتلقيها".

وبيّن أن "الشكاوى تُقدَّم عبر المكاتب الانتخابية أو مباشرة إلى المكتب الوطني، ولم يُحصَ عددها النهائي بعد، إلا أن أعدادها قليلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت المفوضية تلقيها 101 شكوى تتعلق بالاقتراعين العام والخاص، بواقع 44 شكوى للاقتراع الخاص و57 للاقتراع العام.

وأكدت أن هذه الشكاوى ما تزال قيد التصنيف من قبل اللجان المختصة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.