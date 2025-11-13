رئيس حكومة إقليم كوردستان يقدّم التعازي لرئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، تعازيه إلى رئيس جمهورية العراق، الدكتور عبداللطيف رشيد، بوفاة شقيقه.

وفيما يلي نص التعزية:

فخامة الدكتور لطيف رشيد، رئيس جمهورية العراق،

بمناسبة وفاة شقيقكم (شمال رشيد)، أعبّر لكم عن خالص التعازي والمواساة، وأشارككم أحزانكم.

أسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

13 تشرين الثاني 2025