أحمد الشرع يهدي آثار الكورد إلى ترامب: أقدم نوتة موسيقية في العالم من واشوكاني

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطعة أثرية نادرة تُعد من أقدم النوتات الموسيقية المعروفة في تاريخ البشرية، مصدرها مدينة واشوكاني (Washukanni)، عاصمة الإمبراطورية الهورية – الميتانية الواقعة في منطقة رأس العين/سري كانيه.

تجسّد هذه النوتة جانباً من عبقرية الحضارة الهورية – الميتانية التي ازدهرت قبل آلاف السنين، حيث كان مركزها السياسي والديني في واشوكاني، المدينة التي شكّلت نواة أولى للإبداع الموسيقي والديني في المنطقة.

ويُجمع عدد من الباحثين على أن الهوريين والميتانيين من أصول كوردية، أسهموا في تأسيس حضارات عريقة تركت بصماتها على اللغة والموسيقى والتقاليد الدينية في الشرق القديم.

كما عُثر على آثار مشابهة لتلك الحضارة في منازل الجالية الهورية بمدينة أوغاريت على الساحل السوري، لتؤكد امتداد تأثير هذه الثقافة إلى مناطق واسعة من الهلال الخصيب.