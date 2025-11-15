زيارة سياحية إلى قلعة شوش… رحلة لاكتشاف الجمال الطبيعي والعمق التاريخي لجبال كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- يتوجه عشاق الرحلات الجبلية والمغامرة إلى قلعة شوش في قرية شوش بقضاء ئاكرێ(عقرة)، بحثاً عن الهدوء والهواء النظيف، والرغبة في التعرّف على جمال الطبيعة والتاريخ العريق الذي يحتفظ به هذا المكان. فهؤلاء يريدون أن يعرفوا أين تقع القلعة، وما هو تاريخها، وكم مضى على بنائها، وكيف يمكنهم الاقتراب منها ورؤية تضاريسها ومنحدراتها عن قرب.

من قلب شوش… الطبيعة تروي قصتها

يقول الباحث في الاثار أروين محمد سعيد إن شوش أصبحت خلال السنوات الأخيرة أحد أبرز المقاصد السياحية في محافظة أربيل، إذ تجمع بين الجاذبية الطبيعية والمكانة التاريخية.

ويضيف، "موقع القلعة فوق مرتفع جبلي يتيح للزائرين مشاهدة مساحة واسعة من القرى والوديان المحيطة، وهي من أبرز المعالم الطبيعية في منطقة شينواري، خصوصاً فوق هضبة شوش".

وبعد جمع المعلومات الضرورية وتحديد الطرق المؤدية إلى القلعة، انطلق فريق من الزوار سيراً على الأقدام عبر الطريق الجبلي الوعر. ورغم المشقة والتعب، شعروا عند وصولهم إلى قمة الهضبة بأن المنظر البانورامي يستحق كل تلك الخطوات، فسارع كثير منهم إلى التقاط الصور التذكارية.

عدنان عمر – موظف حكومي يقول: "هذه الرحلات مفيدة جداً لصحتنا، فهي تساعدنا على الابتعاد عن ضوضاء المدينة وضغوطاتها. كما أنها فرصة للانقطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي والانغماس في الطبيعة الجميلة، وهذا مهم جداً للصحة النفسية".

بەيام جهاد – معلمة وتضيف بدورها، "بصراحة المكان جميل جداً، وهذه أول مرة أزور فيها المنطقة. المنظر ساحر ويمنحك إحساساً بالراحة… أنا سعيدة جداً بهذه الزيارة".

ألوَند سعدي – ميكانيكي يقول: "قررنا اليوم زيارة قلعة شوش، فهي موقع طبيعي وتاريخي رائع. في بعض الأحيان يحتاج الإنسان للخروج من المدينة للاقتراب من الطبيعة، ولدينا هنا أماكن جميلة جداً تستحق الزيارة".



رياضة الجبال… شغف يتنامى في كوردستان

تتزايد في إقليم كوردستان خلال السنوات الأخيرة ظاهرة الرحلات الجبلية، التي تجمع شباباً وفتيات من مختلف الأعمار. هؤلاء يسعون إلى ممارسة رياضة المشي بين الجبال، والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، وتوثيق علاقتهم بالطبيعة والبيئة، إضافة إلى الحفاظ على صحتهم البدنية والنفسية.

من خلال هذه الرحلات الجبلية، يسعى المتنزهون إلى خلق توازن بين حياتهم اليومية والطبيعة، والاقتراب من الأماكن التاريخية التي عاش فيها الأجداد، واستعادة صلتهم بالجغرافيا التي مرّت عليها أجيال من قبلهم. فقلعة شوش ليست مجرد موقع أثري، بل نافذة على الماضي وملتقى للجمال الطبيعي والذكريات الإنسانية.



تقرير : آري حسين – كوردستان24 - ئاكرێ(عقرة)