دمشق تحت الصدمة… امرأة تصارع إصابات بالغة بعد سقوط صاروخ

منذ 39 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أفاد سكان محليون بأن امرأة أُصيبت بجروح بالغة إثر سقوط صاروخ على حي سكني في أطراف العاصمة السورية دمشق، ما تسبب بأضرار واسعة في المنازل المجاورة وخلق حالة ذعر كبيرة بين الأهالي.

قال أحد السكان، سليمان سليمان، إن دوي الانفجار كان عنيفاً للغاية، موضحاً في حديث لكوردستان24: "سمعنا صوتاً قوياً… صاروخ سقط على أحد المنازل، وأُصيبت امرأة بجروح خطيرة. نُقلت إلى المستشفى فوراً، وبعد وصول قوات الأمن استعاد الوضع هدوءه بشكل مؤقت".

وتروي فاطمة أحمد، وهي من سكان الحي، لحظة وقوع الانفجار قائلة لكوردستان24: "كنا في المنزل وسمعنا صوتاً رهيباً… خرجنا بسرعة وما عرفنا شو اللي صار. الناس كلها من الخوف طلعت للشارع. الانفجار كان قوي جداً، كثير بيوت تضررت، وأطفالي ارتعبوا. بعد دقائق عاد الهدوء، لكن الخوف ما زال موجوداً".

وتؤكد شهادات إضافية من سكان المنطقة أن الهجوم أصاب النساء بالخوف بشكل خاص، وسط مخاوف من تكرار القصف أو سقوط صواريخ أخرى.

قال صاحب متجر قريب من موقع الانفجار، فادي منصور خليل: "اللي صار هو سقوط صاروخ على مبنى في منطقة سكنية بحي 86. امرأة أصيبت بجروح خطيرة، والأضرار طالت المنازل المحيطة. بعد الانفجار انتشرت حالة خوف كبيرة بين الناس، لكن مع وصول سيارات الإسعاف وقوات الأمن تمت السيطرة على الوضع".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أعلنت أن صاروخاً سقط على حي في أطراف دمشق، ما أدى إلى إصابة امرأة وحدوث أضرار مادية كبيرة في المنازل.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل أعلنت لاحقاً عدم صلتها بالانفجار، مؤكدة أن الهجوم لم يكن مرتبطاً بأي عملية قصف استهدفت وسط العاصمة دمشق.