مفوضية الانتخابات: عدد شكاوى يومي الاقتراعين العام والخاص بلغت 102

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أن عدد الشكاوى المسجلة في يومي الاقتراع العام والخاص بلغ 102 شكوى.

وذكر بيان للمفوضية، أن "عدد شكاوى التصويت العام بلغ 59، فيما بلغ عدد شكاوى التصويت الخاص 43"، مبيناً أن "قسم الشكاوى والطعون شرع بتصنيفها، وأن أغلبها شكاوى صفراء، والقليل منها خضراء".

وأوضح البيان، أن "الشكاوى الصفراء هي التي تفتقر إلى شروطها الشكلية أو الموضوعية، مما يقتضي ردها ابتداءً، أما الشكاوى الخضراء فهي التي تتضمن ادعاء بوجود مخالفات مرتكبة من قبل موظفي المفوضية، أو الادعاء بوجود دعاية انتخابية في يوم الاقتراع، أو تسجيل مخالفة للتعليمات من أحد العناصر الأمنية المكلفين بحماية المركز، من دون أن يكون لها تأثير على نتائج الانتخابات".

وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، عن آلية حسم الشكاوى والطعون قبل المصادقة على أسماء الفائزين النهائية.

وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة لوكالة الأنباء العراقية: ان "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل اعلان النتائج النهائية".

وأوضحت ان "المفوضية تعمل اولاً على حسم الشكاوى المقدمة، بالاضافة الى معالجة المحطات التي لم ترسل نتائجها خلال الساعات الست الاولى من اغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يفترض ان تصل عبر الوسط الناقل".

وأشارت الى ان "النتائج الاولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مبينة ان "الهيئة القضائية تعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".

وأضافت ان "المفوضية تقوم بعد ذلك بارسال النتائج النهائية الى المحكمة الاتحادية العليا لغرض المصادقة"، مشيرة الى ان "النتائج التي ترفع للمحكمة تتضمن اسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد مجلس النواب"، منوهة بأن "الامر لا يتعلق بمدة زمنية محددة، وانما بخطوات يجب استكمالها".