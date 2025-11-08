بينها دبوس نابليون.. مزادٌ في جنيف على مجوهرات بملايين الدولارات

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تُعرض للبيع بالمزاد العلني الأسبوع المقبل في جنيف مجوهرات تُقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، بالإضافة إلى دبوس بروش لنابوليون بونابرت غُنِمَ خلال معركة واترلو.

وتقيم دار "سوذبيز" مزادا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بمناسبة أسبوع جنيف للمنتجات الفاخرة، يضمّ دبوسا مرصّعا بالماس كان لنابوليون بونابرت، وغَنَمَه جيش بروسيا من سهل واترلو.

وكان هذا البروش الذي خُمِّنَ سعره بما بين 130 ألف يورو و220 ألفا، ضمن المتعلقات الشخصية التي اضطر الإمبراطور إلى التخلي عنها أثناء فراره من الجنود البريطانيين والبروسيين بعد المعركة الشهيرة.

وتتوسط البروش الدائري الذي يبلغ قطره نحو 45 ملّيمترا ماسة بيضوية كبيرة من عيار 13,04 قيراطا، محاطة بنحو مئة ماسة قديمة مقصوصة في المنجم، بأشكال وأحجام مختلفة، مرتبة في صفّين.

صُنعت هذه القطعة الفريدة لنابوليون بحدود العام 1810، "ربما لتزيين قبعته العريضة في المناسبات الخاصة"، وفقا لدار المزادات.

وقُدِّمَ البروش لاحقا مع قطع أخرى إلى ملك بروسيا فريدريك وليام الثالث كغنيمة حرب في 21 حزيران/يونيو 1815، بعد ثلاثة أيام فقط من معركة واترلو.

وتُطرَح للبيع في مزاد آخر ماسة "ميلون بلو" الزرقاء التي يبلغ عيارها 9,51 قيراط وتتميز "بنقائها الاستثنائي"، بحسب "كريستيز". وأشارت الدار إلى أن قيمة هذه الماسة التي ترصّع خاتما خُمِّنَت بما بين 20 و30 مليون دولار.

وكانت هذه الماسة مستخدمة على شكل قلادة، وبقيت لعقودٍ في حوزة جامعة الأعمال الفنية الأميركية رايتشل لامبرت ميلون، المعروفة باسم باني ميلون (1910-2014)، والتي تولت إعادة تصميم حديقة الورود في البيت الأبيض عام 1961 بناء على طلب الرئيس جون كينيدي.

وتوقّع مدير "77 دايموندز" الذي يُعد أكبر متجر ماس عبر الإنترنت في أوروبا توبياس كورمايند أن تُحطّم "ميلون بلو" الرقم القياسي العالمي لسعر بيع قيراط الماسات الزرقاء في مزاد.

وأوضح أن هذا الرقم القياسي مُسجّل في الوقت الراهن باسم ماسة "بلو مون أوف جوزفين" التي بيعت بأكثر من 48 مليون دولار عام 2015، أي 4,1 ملايين دولار للقيراط الواحد.

أما أبرز القطع في مزادات "سوذبيز" الأسبوع المقبل فستكون "ذي غلوينغ روز"، وهي ماسة ذات لون وردي زاه من عيار 10,08 قيراط، بزوايا مستديرة وجوانب عريضة.

وتُقدر قيمة هذه الماسة بنحو 20 مليون دولار.

AFP