التعديل الدستوري جعل قائد الجيش عاصم منير "الرجل الأقوى في باكستان"

أربيل (كوردستان 24)- عزز تعديل دستوري مثير للجدل أقرته باكستان هذا الأسبوع من نفوذ الفريق عاصم منير بمنحه أدواراً إضافية وحصانة مدى الحياة، في خطوة يرى محللون أنها ترسّخ مكانة قائد الجيش في موقع "الرجل الأقوى في البلاد".

وبموجب التعديل الذي أُقرّ الخميس، بات منير "قائد قوات الدفاع"، ما يجعله دستورياً قائد القوات البرية والجوية والبحرية للأعوام الخمسة المقبلة.

وشغل منير (57 عاماً) منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 رئاسة أركان الجيش، ما خوّله رسمياً قيادة القوات البرية، رغم أنه كان يحظى بنفوذ على القطاعات العسكرية الأخرى.

وتدرج في مناصب عدة من أبرزها قيادة الاستخبارات العسكرية. كما قاد جهاز الاستخبارات الخارجية (آي أس آي)، لكن رئيس الوزراء السابق عمران خان أعفاه في العام 2019 من هذا المنصب الذي شغله لثمانية أشهر، دون ايضاح السبب.

وتبدلت أحوال منير بعدما أطاح البرلمان خان، وأولاه خلفه شهباز شريف زمام الأمور في الجيش.

بعد المواجهات العنيفة التي دارت بين العدوين التاريخيين الهند وباكستان في أيار/مايو، برز منير في الواجهة بشكل أكبر، ورُقّي إلى رتبة مشير.

وبموجب التعديل الدستوري الذي أُقر الخميس، سيحتفظ أي عسكري تتم ترقيته إلى مشير بهذه الرتبة مدى الحياة، وسيتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.

ولم يسبق لهذه الرتبة أن مُنحت سوى مرة واحدة في تاريخ الجيش، وذلك للدكتاتور الراحل محمد أيوب خان الذي تولى الحكم بانقلاب عسكري عام 1958.

مصالح سياسية

ويثير جمع عاصم منير للسلطة العسكرية والحصانة القضائية، مخاوف وانتقادات.

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورجتاون عقيل شاه أن الخطوة هي أقرب إلى "شرعية استبدادية"، معتبراً أن الحصانة الممنوحة لمنير تجعل "المادة السادسة من الدستور التي تجرّم الانقلابات العسكرية، غير ذي جدوى".

بدوره، يرى اللواء المتقاعد والمحلل نعيم خالد لودي أن التعديل الدستوري جعل منير "الرجل الأقوى في باكستان".

ويضيف: "السياسيون يتحملون مسؤولية تزايد نفوذه: من أجل مصالحهم على المدى القريب، عرّضوا مصالح باكستان على المدى البعيد للخطر".

ولم يردّ الجيش الباكستاني على طلب وكالة فرانس برس التعليق.

ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.

ويعتبر محللون أن الغايات السياسية كانت الدافع وراء التعديل الدستوري.

ويرى الخبير في شؤون جنوب آسيا شجاع نواز أن السياسيين المقربين من الجيش أرادوا "تجديد الضمانة" بشأن مستقبلهم، بعدما تحالفوا عقب انتخابات شباط/فبراير 2024 التي أجريت بعد إبعاد خان وإيداعه السجن.

ويضيف نواز لفرانس برس أن هؤلاء السياسيين "يريدون الحصول على دعم (عاصم منير) في الانتخابات المقبلة" المقرر إجراؤها عام 2029، أي قبل سنة من انتهاء ولايته الجديدة.

ويرجح الباحث أن عاصم منير بات يتمتع "بالقوة ذاتها" لقائد الجيش السابق برويز مشرف الذي حكم البلاد لنحو عقد اعتباراً من العام 1999.

ويوضح "مثل مشرّف، لديه رئيس وزراء تابع وسلطة إعادة تشكيل هيكلية الجيش".

وحتى قبل التعديل الدستوري، كان لمنير حضوره على الساحة الدولية، كان من أبرز تجلياته غداء خاص جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن محللين يرون أن ذلك لن يكون كافياً لتعبيد طريقه نحو سلطة أوسع.

ويقول شجاع نواز إن "مستقبل باكستان يكمن في اقتصاد قوي ونظام سياسي مستقر، وهو لا يحظى بأي منهما اليوم".

المصدر: فرانس برس