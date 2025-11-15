الرئيس بارزاني يستقبل عدداً من شباب طوزخورماتو

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)-استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 15 تشرين الثاني 2025، في بیرمام، عدداً من الشباب الكورد الذين تعرضوا للاعتداء من قبل القوات الأمنية العراقية، بسبب رفعهم علم كوردستان في يوم إجراء الانتخابات، بتاريخ 11 تشرين الثاني 2025.

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن شكره وتقديره لشجاعة أولئك الشباب وتحليّهم بروحية الانتماء الكوردي، مؤكداً أن الكثير من الدماء والتضحيات قُدمت في سبيل إعلاء علم كوردستان.

وشدد الرئيس بارزاني على أن علم كوردستان هو علم كل الكورد، ولأي كوردي الحق الدستوري والقانوني في أن يمجّد ويعتز بعلم ومقدسات شعبه، وليس بمقدور أي شخص أو جهة المساس بعلم كوردستان أو منع رفعه، مهما كان وتحت أي ذريعة.