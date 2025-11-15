الأنواء الجوية العراقية: استمرار هطول الأمطار في إقليم كوردستان حتى يوم غد الأحد

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، أن موجة الأمطار الحالية ستنحسر وتستمر بالانتهاء تدريجياً حتى صباح غد الأحد.

وقال مدير إعلام الهيئة، عامر الجابري، في تصريح صحفي، إن آخر التحديثات الواردة من قسم التنبؤ الجوي في مطار بغداد الدولي تشير إلى تحسّن تدريجي في الطقس خلال الساعات المقبلة، بدءاً من المناطق الغربية.

وأوضح الجابري أن تأثير المنظومات الماطرة سيتراجع باتجاه المناطق الشرقية، مع احتمال حدوث عواصف رعدية وهطولات غزيرة في بعض المناطق خلال فترة الانحسار.

وأضاف أن الطقس سيتحول إلى غائم جزئي مع حلول ساعات الليل.

وأكد أن الهيئة تواصل متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر لإصدار التحديثات اللازمة للمواطنين، مبيناً أن تحسّن الطقس لا يشمل المنطقة الشمالية، التي ستبقى تحت تأثير الأمطار حتى صباح الأحد.

وأصدرت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، اليوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تحذيراً للمواطنين على خلفية توقعات الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، بخصوص احتمال تعرّض المنطقة لعاصفة مطرية قوية. ودعت المديرية الأهالي إلى تجنّب التوجّه نحو المناطق الجبلية إلا للضرورة القصوى.

وبيّنت المديرية أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والأنهار، ولا سيما في المناطق التي تشهد سنوياً فيضانات وارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للأضرار المادية والبشرية.

وفي السياق، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان أن طقس اليوم سيكون غائماً ترافقه أمطار متفرقة قد تكون غزيرة في بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

وأضافت أن ساعات ما بعد الظهر قد تشهد أمطاراً غزيرة ورذاذاً في عدد من المناطق، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.

كما توقعت الأرصاد أن يكون طقس يوم غد الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 غائماً وممطراً أيضاً، حيث ستشهد معظم مناطق كوردستان هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع درجات حرارة قريبة من معدلات هذا اليوم بشكل عام.