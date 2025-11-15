توقعات بهطول أمطار غزيرة في سوران وتوصية بتجنب المناطق الجبلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت مديرية الدفاع المدني في إدارة سوران المستقلة، اليوم السبت 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تحذيراً للمواطنين على خلفية توقعات الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان، بخصوص احتمال تعرّض المنطقة لعاصفة مطرية قوية. ودعت المديرية الأهالي إلى تجنّب التوجّه نحو المناطق الجبلية إلا للضرورة القصوى.

وبيّنت المديرية أن التوقعات تشير إلى هطول أمطار غزيرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والأنهار، ولا سيما في المناطق التي تشهد سنوياً فيضانات وارتفاعاً كبيراً في منسوب المياه، حفاظاً على السلامة العامة وتفادياً للأضرار المادية والبشرية.

وفي السياق، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية في إقليم كوردستان أن طقس اليوم سيكون غائماً ترافقه أمطار متفرقة قد تكون غزيرة في بعض المناطق، مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

وأضافت أن ساعات ما بعد الظهر قد تشهد أمطاراً غزيرة ورذاذاً في عدد من المناطق، مع احتمال تساقط ثلوج خفيفة في المناطق الجبلية الحدودية، إلى جانب انخفاض درجات الحرارة مقارنة بيوم أمس.

كما توقعت الأرصاد أن يكون طقس يوم غد الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 غائماً وممطراً أيضاً، حيث ستشهد معظم مناطق كوردستان هطول أمطار متفاوتة الشدة، مع درجات حرارة قريبة من معدلات هذا اليوم بشكل عام.