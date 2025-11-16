هاكان فيدان: مسار المحادثات بين دمشق وقسد أمر بالغ الأهمية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن بلاده تنتظر تطور وصول المحادثات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إلى نقطة معينة، كاشفاً عن عقد لقاءات بين سوريا والولايات المتحدة، ومحادثات تركية أميركية بهذا الصدد.

وخلال مقابلته على فضائية تركيّة، قال فيدان إن مسار المحادثات بين دمشق وقسد "أمر بالغ الأهمية، بالرغم من توقف هذه المحادثات في مرحلة ما بعد تدخل إسرائيل في الجنوب السوري".

وأضاف الوزير التركي "نتوقع أن تصل المباحثات التي تجري بين قسد ودمشق إلى مستوى متقدم، أي أنه توجد حاليًا مفاوضات ومباحثات، سواء مع الأميركيين أو تلك التي نجريها نحن، ونعمل لتوجيه كل هذه الجهود لتصل في النهاية إلى نتيجة محددة ومرسومة".

وتتابع تركيا من كثب التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق 10 مارس/آذار الماضي الموقع بين الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.