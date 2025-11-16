مفوضية الانتخابات تحدد موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، أنها ستعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية يوم غدٍ الاثنين.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في مقابلة مع العراقية الإخبارية، أن "المفوضية أكملت مطابقة النتائج وستعلن غداً النتائج النهائية للانتخابات التشريعية".

وأضافت الغلاي أنه "سيتم بعد إعلان النتائج فتح الباب أمام تلقي الطعون، والتي ستنظر بها الهيئة القضائية في المفوضية، وبعد الانتهاء من معالجة هذه الطعون سيتم المصادقة على النتائج وإرسالها إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها".