مسرور بارزاني: مشروع معالجة مياه الصرف الصحي سيسهم في تنظيف الموارد المائية في المحافظات العراقية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)-وضع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، الحجر الأساس لمشروع محطة تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي في أربيل، الذي تتولى تنفيذه شركة (آوزان) بتمويل من وزارة البلديات والسياحة، بتكلفة إجمالية تبلغ 579 مليون دولار.

وفي كلمته خلال المراسم، أكد رئيس الحكومة على أهمية المشروع في حماية المياه الجوفية من التلوث وفي الحفاظ على الموارد المائية بمدن وسط وجنوب العراق، ولا سيّما نهر دجلة، مبيناً أن المياه باتت مشكلة كبرى في العراق والمنطقة، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم شرعت في تنفيذ مشاريع حيوية للإمداد المائي والحفاظ على الثروة المائية وحماية البيئة، تشمل إنشاء السدود والبرك وتأمين المياه للمدن والمناطق المحيطة.

وتطرق رئيس الحكومة إلى تفاصيل المشروع، موضحاً أنه يتألف من ثماني وحدات، ستتولى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) تنفيذ إحداها، معرباً عن أمله ببدء العمل قريباً. وأكد أن المشروع سيحول دون اختلاط مياه الصرف بالموارد الطبيعية والمياه الجوفية، ويحدّ من التلوث والأمراض المنقولة عبر المياه. كما سيسهم في دعم القطاعين الزراعي والبيئي عبر إعادة استخدام المياه المعالجة، مما يخفف الضغط على الخزانات. وأضاف أن المشروع سيوفر مصدراً مثالياً لري الحدائق والمساحات الخضراء، ويُعد رافداً رئيسياً لمشاريع الحزام الأخضر و"مسار الحياة" والمشاريع البيئية الأخرى في أربيل، مع وجود خطط لمشاريع مماثلة في باقي مدن الإقليم.

وأوضح أن الهدف الأساسي لهذه المشاريع هو الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين وحماية البيئة ومنع تلوث الأنهار، مبيناً أن المشروع سيُسهم أيضاً في الحفاظ على نظافة الموارد المائية بالمحافظات العراقية الأخرى الواقعة على مجرى النهر، وعلى وجه الخصوص دجلة، كذلك كشف عن خطط ومشاريع أكبر لمدن ومناطق كوردستان، مؤكداً أن السنوات المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مسيرة التنمية والري.

وعلى هامش المراسم، رداً على سؤال حول تشكيل الحكومة الاتحادية، قال رئيس الحكومة: "نحن بوصفنا طرفاً مشاركاً في تشكيل الحكومة.. برنامجنا وشروط مشاركتنا ستكون مبنية على جدول أعمالها، ومنها تنفيذ الدستور وكافة مواده المهمة المتعلقة بإقليم كوردستان. ومن هذا المنطلق، فإن جدول أعمال الحكومة المقبلة بالغ الأهمية لنا".

وبشأن رواتب شهر أيلول لإقليم كوردستان، قال رئيس الحكومة: "تأخرت رواتب أيلول كثيراً ولا مبرر لذلك. يجب توجيه هذا السؤال إلى بغداد، فالإقليم أوفى تماماً بجميع التزاماته المتعلقة بالرواتب. وبالتالي، لا يوجد أي سبب لتأجيل صرف هذه الرواتب، أو أيٍ من رواتب هذا العام".

وعن مفاوضات تشكيل الكابينة الوزارية العاشرة لإقليم كوردستان، أوضح رئيس الحكومة: "كنا مستعدين منذ وقت سابق، وقلنا مراراً إننا نريد تشكيل حكومة فعّالة وشاملة فور انتهاء انتخابات الإقليم. نرغب بمشاركة جميع الفائزين في انتخابات برلمان كوردستان، لكن بعضهم يفضل موقع المعارضة. بعد الانتخابات العراقية، ظهرت معطيات جديدة، وسنواصل النقاش على هذا الأساس، آملين تشكيل حكومة تخدم مصالح شعب كوردستان".