عراقجي: ليس لدى إيران أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاحد أن ليس لدى بلاده أي منشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم، وأن كل منشآتها تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

جاء تأكيد عراقجي بعد أن ذكرت وسائل إعلام أميركية، بينها صحيفتا واشنطن بوست ونيويورك تايمز، أن إيران سرّعت وتيرة البناء في موقع نووي سري تحت الأرض يسمى "جبل الفأس" أو "كوه كولانغ"، بالقرب من منشأة نطنز.

وقال عراقجي خلال منتدى في طهران "ليس هناك منشأة تخصيب نووي غير معلنة في إيران. كل منشآتنا تخضع لحماية الوكالة ومراقبتها".

وأضاف "لا تخصيب" في الوقت الراهن، لأن المواقع المعنية تضررت في الحرب التي استمرت اثني عشر يوما مع إسرائيل.

واندلعت الحرب في منتصف حزيران/يونيو إثر غارات إسرائيلية مفاجئة استهدفت خصوصا منشآت نووية إيرانية، وتخللتها ضربات أميركية ضد أهداف داخل إيران، ردّت عليها طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل.

وأدت الحرب إلى توقف محادثات نووية بين طهران وواشنطن بدأت في نيسان/أبريل.

خلال تلك المحادثات، اختلف الجانبان حول حق إيران في تخصيب اليورانيوم، الذي شدد عراقجي الأحد على أنه "لا يمكن إنكاره" و"غير قابل للتصرف".

وأكدت إيران أن منشآتها النووية تضررت بشدة جراء الهجمات، وأن مواد مخصبة لا تزال تحت الأنقاض.

وتأتي تصريحات عراقجي قبيل اجتماع مجلس لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المقرر عقده الأسبوع المقبل.

- مراجعة جذرية -

خلال منتدى الأحد في طهران، حذّر مسؤولون إيرانيون الهيئة الأممية من اعتماد قرار مناهض لإيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي "في حال صدور قرار، ستنظر إيران في مراجعة علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستجري مراجعة جذرية".

عقب الحرب، علّقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنعت مفتشيها من الوصول إلى المواقع المتضررة، بعد أن اتهمتها بالتحيز وعدم إدانة الهجمات.

وفي أيلول/سبتمبر، اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على إطار عمل جديد للتعاون، لكن بعد أسابيع، اعتبرته طهران باطلاً بعد أن فعّلت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وانتهت مفاعيل هذا الاتفاق رسميا في تشرين الأول/أكتوبر، لكنه أُلغي فعليا قبل سنوات بعد انسحاب واشنطن منه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 حزيران/يونيو، لكن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة هدد بشن ضربات جديدة إذا أعادت طهران إحياء برنامجها النووي.

ودعا رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأحد إلى "تحديد موقفها ومسؤوليتها في سياق أي هجوم عسكري وإلحاق أضرار بالمنشآت، حتى نتمكن من إجراء مفاوضات على هذا الأساس".

وأضاف أن ظروف إيران بعد الحرب "تغيرت" وأن التهديد "لا يزال قائما".

AFP