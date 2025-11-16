مرور أربيل تعلن عن بدء اختبار كاميرات السرعة والانعطافات غير القانونية

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية مرور أربيل عن إعادة تشغيل كاميرات تسجيل مخالفات السرعة والانعطافات غير القانونية في عدد من الشوارع الرئيسة بالمدينة ابتداءً من 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد الساعة 12 ليلاً، على أن تستمر في وضع الاختبار حتى 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الساعة 12 ليلاً.

وأوضحت المديرية أن هذه الفترة تهدف لاختبار عمل الكاميرات قبل تسجيل المخالفات بشكل رسمي في نظام المخالفات المرورية.

وأكدت أن معظم الشوارع المستهدفة كانت تحتوي سابقًا على كاميرات لتسجيل السرعة المتنقلة، لكنها ستصبح الآن كاميرات ثابتة لضمان فعالية أكبر في مراقبة حركة المرور.

وشددت المديرية على أن الهدف من نصب الكاميرات هو تقليل المخالفات والحوادث المرورية، وتحسين السلامة على الطرق.

قائمة المواقع التي ستعمل فيها الكاميرات وعددها:

تقاطع محمدي ماجدي – 4 كاميرات تقاطع صافي هيراني – 4 كاميرات تقاطع فرانسو حريري – 4 كاميرات تقاطع داراتو – 4 كاميرات تقاطع قرةجوغ – 3 كاميرات تقاطع ملاي گەورە – كوية – 3 كاميرات طريق 100 متر – منعطف فندق نوبل – 1 كاميرا طريق 100 متر – منعطف باڤيلون – 1 كاميرا طريق 60 متر – منعطف مسجد حاجي موراد – 1 كاميرا طريق 40 متر – آرتي بنك – 1 كاميرا طريق گەزنە– الجانبان – 2 كاميرا جسر بنَسْلاوة – الجانبان – 2 كاميرا جسر داراتو قبل متنزه روشنبيري – الجانبان – 2 كاميرا صوفی مول – الجانبان – 2 كاميرا پيرمام أمام الأسايش – الجانبان – 2 كاميرا پيرمام مكتب التنظيم – الجانبان – 2 كاميرا طريق بحركة – كوراني نوي – الجانبان – 2 كاميرا بحركة أمام مستشفى هناو – الجانبان – 2 كاميرا

وأكدت المديرية على ضرورة التزام السائقين بالقوانين المرورية حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.